Солдат ВСУ указал на невозможность эвакуации из Угледара и тяжелые городские бои

Неназванный украинский солдат рассказал, что российские войска взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из Угледара. Его слова привел украинский военнослужащий с позывным «Алекс» в своем Telegram-канале.

«[ВС России] пролезли на юг и запад города, там идут тяжелые бои. Пешая дорога хорошо пристреляна с минометов и ствольной [артиллерии], очень-очень много дронов противника, как FPV, так и обычных разведчиков со сбросами. Контролируют уже весь путь [эвакуации]», — сказал боец 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, при попытках выйти из города украинские соединения теряют от 40% до 60% личного состава.

30 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты, переброшенные украинским командованием в Угледар в качестве подкреплений, массово сдаются в плен российской армии.

29 сентября британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что в Угледаре в ловушке оказалась лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины. По мнению военного аналитика, этот город представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе, но он «вот-вот падет».

Ранее в США оценили вероятность краха ВСУ.