Российская группировка «Север» отразила две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сорвала атаки на Ольговку и Камышевку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки подразделения группировки отразили две контратаки в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорвали попытки украинских солдат атаковать Ольговку и Камышевку.

В итоге ВСУ за сутки потеряли до 60 человек ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что российская армия планомерно оттесняет подразделения Вооруженных сил Украины из Курской области и уничтожает ресурсы противника.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ, пока они сидели на остановке в Курской области. Инцидент произошел около села Ольговка.

Ранее сообщалось, что ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области.