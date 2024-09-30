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Российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ и сорвали атаки на Ольговку и Камышевку

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка «Север» отразила две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сорвала атаки на Ольговку и Камышевку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки подразделения группировки отразили две контратаки в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорвали попытки украинских солдат атаковать Ольговку и Камышевку.

В итоге ВСУ за сутки потеряли до 60 человек ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что российская армия планомерно оттесняет подразделения Вооруженных сил Украины из Курской области и уничтожает ресурсы противника.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ, пока они сидели на остановке в Курской области. Инцидент произошел около села Ольговка.

Ранее сообщалось, что ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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