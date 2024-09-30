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В Иране оценили идею отправить войска для помощи Ливану

МИД Ирана заявил, что не планирует отправлять войска для помощи Ливану

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saeediex/Shutterstock

Правительство Ирана не планирует отправлять свои войска на помощь Ливану. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Насер Канани в эфире телеканала SNN.

«Ливан доказал, что сам способен победить оккупационный режим Израиля, поэтому Ирану нет необходимости отправлять своих добровольцев или другую помощь республике для отражения атак Тель-Авива», — сказал дипломат.

Канани добавил, что Ближний Восток «обладает всем необходимым для защиты от агрессивных действий со стороны Израиля».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти республики обвинили в произошедшем Израиль.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Кроме того, 28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера ливанского движения Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения.

Ранее в Кремле осудили ликвидацию лидера «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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