Российская армия в течение суток пресекла пять попыток украинских солдат совершить прорыв границы в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, группировка ВС России «Север» при поддержке артиллерии и авиации помешала подразделениям ВСУ проникнуть на российскую территорию в районе поселка Новый Путь.

Согласно предварительной информации, противник потерял порядка 30 солдат. Помимо этого, были ликвидированы три бронемашины, автомобиль, а также ремонтно-эвакуационная машина М-88.

Также ВС РФ нанесли удары по местоположениям бригад ВСУ и нацгвардии в районах 20 населенных пунктов региона, включая Любимовку, Богдановку, Махновку, Мартыновку и ряд других.

30 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что армия РФ постепенно оттесняет подразделения вооруженных сил Украины из Курской области и уничтожает ресурсы противника.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области.