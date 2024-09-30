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Проверка ВС Белоруссии начинается 30 сентября

Проверка армии Белоруссии стартует с 30 сентября, акцент на готовности ВВС и ПВО

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Проверка армии Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

«С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для мероприятия будут задействованы все военные полигоны страны.

Военнослужащим, в том числе призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

В ходе учений запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования, добавили в Минобороны Белоруссии.

24 сентября белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о создании нового воинского подразделения, составленного на контрактной основе.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую армию надо встряхнуть.

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