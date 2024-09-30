Пушилин рассказал о сдающихся в плен подкреплениях ВСУ в Угледаре

Украинские солдаты, переброшенные командованием ВСУ в Угледар в качестве подкреплений, массово сдаются в плен российской армии, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, несмотря на то, что 29-я армия Вооруженных сил России показывает блестящий результат, украинские войска пока держат оборону на Угледарском направлении.

«Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — отметил глава ДНР.

По его словам, российские солдаты каждый день улучшают свои позиции в Угледаре, несмотря на сложность его освобождения: в городе много укрепрайонов, которые ВСУ возводили с 2014 года.

29 сентября британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что в Угледаре в ловушке оказалась лучшая 72-я бригада ВСУ. По мнению военного аналитика, этот город представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе, но он «вот-вот падет».

Ранее в Верховной раде Украины задались вопросом, почему главком ВСУ «прячется на даче» в Харьковской области.