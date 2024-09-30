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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО: российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Нелеповка в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы России нанесли удары по живой силе и технике 47-й, 150-й и 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад украинских войск.

Кроме того, были поражены 109-я, 116-я и 119-я бригады территориальной обороны, а также 12-я и 15-я бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

29 сентября министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР).

27 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что военнослужащие страны уверенно теснят украинские войска в районе Красноармейска. В частности, солдаты 114-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться на данном участке фронта и занимать более выгодные рубежи.

Ранее полковник спрогнозировал действия России после взятия Макеевки.

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