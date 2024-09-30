В Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию

Осенний призыв на срочную службу в армию России начнется планово 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Об этом рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

При этом в районах Крайнего Севера призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за особенностей климата.

Цимлянский отметил, что срок военной службы останется прежним и составит год. Призывников со сборных пунктов начнут отправлять в места прохождения службы с 15 октября.

По словам Цимлянского, около трети призывников направят в части для освоения современной техники и получения воинской учетной специальности (ВУС). Затем их направят в войска. Также в стране продолжат формировать научные подразделения.

Цимлянский отмечал, что оповещение россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу текущей осенью, будет осуществляться повестками в бумажном виде.

С 2024 года под осенний призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

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