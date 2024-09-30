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Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск в Угледаре

Пушилин: ВС РФ улучшают позиции в Угледаре, несмотря на сопротивление ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России каждый день улучшают позиции в Угледаре, фиксируется «охват» города». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Ежедневные улучшения позиций и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем», — сказал Пушилин.

Он отметил, что город находится на возвышенности, в нем много многоэтажек, где украинские войска давно выстраивали укрепрайоны. Кроме того, в населенном пункте есть «серьезные» подземные переходы «на километры».

По его словам, украинская группировка в Угледаре успела создать запасы боеприпасов и провизии, поэтому ВСУ «упираются достаточно серьезно».

Накануне британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины оказалась в ловушке в Угледаре. По его мнению, украинские военные могут в скором времени оставить город, который является основой обороны в Южном Донбассе.

Ранее солдат ВСУ заявил о фактическом окружении в Угледаре.

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