Осенний призыв в РФ будет проходить по бумажным повесткам

Призыв на военную службу текущей осенью будет осуществляться при помощи бумажных повесток. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский во время брифинга, передает ТАСС.

Бумажные повестки будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами, рассказал военный.

Цимлянский уточнил, что жителей большинства регионов России призовут на срочную службу в период с 1 октября по 31 декабря текущего года. Срок военной службы по призыву не изменится и составит ровно один год, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября.

С 2024 года под осенний призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Ранее россиян предупредили, что в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки.