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В армию в весенний призыв попали 150 тысяч человек

Минобороны: в ходе весеннего призыва в ВС РФ призвали 150 тысяч человек

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В армию России в ходе весеннего призыва 2024 года набрали 150 тысяч человек. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тыс. человек», — заявили в ведомстве, отметив, что указ президента РФ Владимира Путина был выполнен своевременно и в полном объеме.

Для отправки новобранцев в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации ВС и 14 воинских эшелонов. Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников, отметили в Минобороны.

Наиболее организованно призывные мероприятия прошли в Москве, Брянской, Липецкой, Рязанской и других областях, а также в республиках Бурятия, Татарстан, Башкортостан и других, добавили в министерстве.

1 октября в России начинается осенний призыв. Какие есть категории годности, с какими болезнями можно рассчитывать на отсрочку, какие диагнозы дают право на полное освобождение от срочной службы и как подготовиться к медкомиссии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, по каким правилам пройдет осенний призыв в армию.

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