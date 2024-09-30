В армию в весенний призыв попали 150 тысяч человек

В армию России в ходе весеннего призыва 2024 года набрали 150 тысяч человек. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тыс. человек», — заявили в ведомстве, отметив, что указ президента РФ Владимира Путина был выполнен своевременно и в полном объеме.

Для отправки новобранцев в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации ВС и 14 воинских эшелонов. Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников, отметили в Минобороны.

Наиболее организованно призывные мероприятия прошли в Москве, Брянской, Липецкой, Рязанской и других областях, а также в республиках Бурятия, Татарстан, Башкортостан и других, добавили в министерстве.

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