Военный эксперт назвал цель массовых налетов украинских БПЛА на территорию РФ

Запад пока не дал Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, поэтому Киев будет пытаться это компенсировать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России», военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя массовый налет дронов на территорию РФ в ночь на 29 сентября.

«Кроме террора, у них сейчас ничего другого не остается. Они делают ставку именно на это. Вероятно, будут стараться привлекать в том числе и ваххабитов, и мигрантов. Это очень неприятно и очень тяжело. Но победить нас такими способами они, конечно, не смогут. У нас опыт борьбы с терроризмом. Я думаю, что опыт борьбы с терроризмом у наших спецслужб самый большой и самый результативный в мире», — сказал Джерелиевский.

Он добавил, что активизация террористических усилий Киева в том числе связана с его неудачами на фронте.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. Частично разрушены две квартиры, повреждена находящаяся вблизи автобусная остановка. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание. В доме возник пожар, но его оперативно локализовали, повреждения получили две квартиры, детская площадка и 12 автомобилей. Всего за ночь над Россией сбили 125 БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении тяжелого украинского беспилотника.