Названы сроки отправки срочников осеннего призыва в места службы

Срочников осеннего призыва начнут отправлять со сборных пунктов в места прохождения службы 15 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

Военный уточнил, что мероприятия, связанные с осенним призывом на военную службу, будут осуществляться в установленные российским законодательством сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря текущего года. Жители отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей будут призваны позднее — с 1 ноября по 31 декабря — в связи с климатическими особенностями этих территорий.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит ровно один год, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября, рассказал Цимлянский во время брифинга.

С этого года под осенний призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Ранее россиян предупредили, что в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки.