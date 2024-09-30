ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье была уничтожена немецкая установка противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, система ПВО была ликвидирована одним ударом фронтовой авиации.

IRIS-T стреляет ракетами класса «воздух-воздух» или «земля-воздух» малой дальности. Систему начали разрабатывать шесть стран под руководством Германии еще в середине 1990-х годов.

Первые комплексы были готовы в 2005 году и поступили странам, участвовавшим в их создании. Единственными покупателями этих установок сейчас являются Швеция и Египет.

В августе британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой снарядов для систем ПВО Patriot, а также IRIS-T, в связи с чем они не могут противостоять атакам ВС РФ с воздуха. По его словам, условия на фронте для украинской армии складываются таким образом, что дефицит упомянутых ракет вынуждает ВСУ их экономить, «чтобы подготовиться к непонятно чему».

Ранее новая система ПВО ВСУ попала на видео.