Рогов рассказал о боях за Угледар

Ожесточенные бои за город Угледар в Донецкой народной республике продолжаются. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, штурмовые отряды Вооруженных сил России продвинулись к центру города. Кроме того, военные расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях Угледара.

Рогов добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под перекрестным огнем российских войск, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники.

29 сентября британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что в Угледаре в ловушке оказалась лучшая 72-я бригада ВСУ. По мнению военного аналитика, этот город представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе, но он «вот-вот падет».

Ранее на Западе оценили перспективы группировки ВСУ в Угледаре.