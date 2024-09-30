ВС РФ нанесли удары авиабомбами по военным объектам ВСУ

Российские силы нанесли 11 ударов авиабомбами по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«У нас было 11 ударов ФАБами», — сказал он.

Рогов уточнил, что шесть ударов нанесли по заводу «Мотор сич», где собирают дроны. Кроме того, зафиксировали прилет по Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу в Кривой бухте, выпускающему безэкипажные катера.

Эксперт назвал нанесенный накануне авиаудар по военным объектам крупнейшим в Запорожье с начала СВО.

«Также ударили по вокзалу Запорожье-1 в тот момент, когда была практически закончена разгрузка эшелона, пришедшего из Одессы», — отметил он, подчеркнув, что количество уничтоженной техники и боеприпасов «пока не поддается оценке».

Накануне подполье сообщило об ударе по зданию с офицерами НАТО в Запорожье.

Ранее зафиксировали попадание по пункту дислокации наемников ВСУ под Одессой.