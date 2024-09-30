ВВС Израиля впервые ударили по бейрутскому району Кола

Израильские ВВС нанесли удар по району Кола на юго-западе Бейрута. Об этом сообщает LBC.

Отмечается, что это первая израильская атака на этот район. При ракетном ударе произошел взрыв, сотрясший квартиры. От здания поднимается густой дым, звук взрыва был слышен во всем городе.

29 сентября израильские ВВС сообщили о завершении мощной волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В рамках разведывательных ударов были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны, где, по данным ЦАХАЛ, находились штаб-квартиры движения, которые «использовались для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль». При этом 28 сентября генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы».

Ранее СМИ узнали, что Израиль мог ликвидировать лидера «Хезболлы» американскими бомбами.