ВКС РФ нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России в Сирии нанесли удары по пунктам базирования боевиков. Об этом сообщил на пресс-конференции замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

«Нанесены удары <…> по 21 выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сказал он.

Игнасюк уточнил, что атака велась в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Капитан напомнил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. Иностранные самолеты, по его словам, нарушают протоколы деконфликтации.

Так, 26 сентября, в Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским самолетом Су-34.

17 сентября Игнасюк заявлял, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. По его словам, это произошло на юге провинции Хомс.

Ранее Су-57 назвали самым испытанным в боях истребителем пятого поколения.