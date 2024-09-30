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У США возникла проблема с поставками деталей для дронов

Генерал Джордж: США отчаянно пытаются нарастить поставки компонентов для БПЛА

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США ищут возможности нарастить поставки американских и европейских компонентов для квадрокоптеров, пишет The Economist.

По словам источников в армии США, сейчас поставки ограничены запретом Пентагона покупать запчасти, произведенные в Китае, что сделало невозможным приобретение двигателей, контроллеров скорости, антенн и видеоприемников.

Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж рассказал, что 82-я воздушно-десантная дивизия американской армии собирает дроны из отвечающих требованиям закона компонентов, но производство БПЛА крайне мало.

«Речь идет о горстках. Мы отчаянно пытаемся увеличить объемы производства», — отметил Джордж.

В июле власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием и некоторая другая техника. Это произошло спустя неделю после визита в Пекин министра иностранных дел Украины. В своем сообщении минторговли Китая подчеркнуло, что экспортируемые дроны не должны использоваться в немирных целях.

Ранее Зеленский оценил российский БПЛА «Орлан».

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