Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в ловушке в Угледаре. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По мнению военного аналитика, Угледар представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе. Но город, как подчеркнул эксперт, «вот-вот падет».

«72-я бригада, одно из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалось в ловушке», — подчеркнул он.

Меркурис обратил внимание, что подразделение ВСУ несут большие потери. Он отметил, что у них «нет пути к отступлению», потому что бойцы ВС РФ контролируют все дороги. Военный аналитик охарактеризовал ситуацию, как «абсолютную катастрофу».

До этого на Западе оценили перспективы группировки ВСУ в Угледаре. Меркурис заявил, что если боевые действия не прекратятся, украинские солдаты понесут большие потери, а город все равно окажется под контролем России.

Ранее эксперт заявил, что наемники-поляки ВСУ несут тяжелые потери в Курской области.