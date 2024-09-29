Президент Ирана допустил, что после Ливана Израиль атакует другие страны

Иранский президент Масуд Пезешкиан во время заседания кабмина призвал не оставлять Ливан в одиночестве. Его слова приводит Tasnim.

«Нельзя допустить, чтобы ливанские бойцы остались в одиночестве и чтобы кровожадный режим (Израиль. — «Газета.Ru») по очереди стал наносить удары по другим странам Оси сопротивления (неофициальной антиизраильской и антизападной политической и военной коалиции во главе с Ираном, куда входят террористические группировки в Палестине, Сирии и Ливане)», — сказал политик.

Он добавил, что ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы показала, что Израиль не придерживается международных стандартов и рамок.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.