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Президент Ирана допустил, что после Ливана Израиль атакует другие страны

Президент Ирана Пезешкиан призвал не допустить удары Израиля по другим странам

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранский президент Масуд Пезешкиан во время заседания кабмина призвал не оставлять Ливан в одиночестве. Его слова приводит Tasnim.

«Нельзя допустить, чтобы ливанские бойцы остались в одиночестве и чтобы кровожадный режим (Израиль. — «Газета.Ru») по очереди стал наносить удары по другим странам Оси сопротивления (неофициальной антиизраильской и антизападной политической и военной коалиции во главе с Ираном, куда входят террористические группировки в Палестине, Сирии и Ливане)», — сказал политик.

Он добавил, что ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы показала, что Израиль не придерживается международных стандартов и рамок.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.

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Операция Израиля в Ливане
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