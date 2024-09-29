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СМИ: США были против ликвидации лидера «Хезболлы» Израилем

NYT: Израиль хотел ликвидировать Насраллу год назад, но помешали США

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Oded Balilty/AP

Израиль планировал ликвидировать генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в октябре прошлого года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Когда 7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, разведка Израиля опасалась упреждающего удара со стороны другого своего врага — «Хезболлы». Согласно материалу, предотвратить такое развитие событий планировалось за счет ликвидации Насраллы, который должен был находиться в бункере в Бейруте. Однако, когда Израиль поставил США в известность о своих намерениях, президент Джо Байден связался с Нетаньяху и попросил его воздержаться от эскалации, чтобы предотвратить региональную войну.

28 сентября стало известно, что Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

По данным NYT, Байден не знал заранее об этой операции, что вызвало раздражение в Белом доме.

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.

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Операция Израиля в Ливане
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