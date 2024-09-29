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В Минобороны заявили об уничтожении тяжелого украинского беспилотника

Минобороны: в Харьковской области уничтожен тяжелый БПЛА «Баба-яга»

Российские военные уничтожили в Харьковской области тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство опубликовало кадры уничтожения беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что дрон уничтожил оператор FPV-дронов группировки войск «Север».

В августе боец ВС РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» на купянском направлении (в Харьковской области).

Дроны «Баба-яга» создаются на основе тяжелых промышленных беспилотников и отличаются низкой скоростью и высотой полета и являются достаточно шумными. Они используются для сброса боеприпасов в окопы и на орудия.

В апреле 2024 года сообщалось, что украинские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов «Бага-Яга» на Южно-Донецком направлении ведут охоту за самоходной гаубицей «Мста-С».

Ранее военкор Сладков показал кадры поражения дрона ВСУ «Баба-яга» снайпером ВС РФ.

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