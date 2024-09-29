Израиль атаковал нефтяные резервуары в Йемене

Израильская авиация нанесла удар по йеменскому морскому порту Ходейда, который расположен на территории, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В публикации отмечается, что в результате атаки загорелся один из нефтяных резервуаров в портовом терминале.

По данным телеканала Al Mayadeen, израильская авиация нанесла более 10 ударов по порту Ходейда, а также атаковала аэропорт и электростанцию в городе.

Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, выпущенная из Йемена по Израилю, была перехвачена системой ПВО за пределами израильской территории.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной ракеты «Палестина-2».

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

Ранее Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС на юге Сирии.