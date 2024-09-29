Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США повысили готовность войск на Ближнем востоке

Пентагон повысил готовность дополнительных военных сил для ответа Ирану

close
AP

Пентагон повысил готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана или его союзников на американских военных. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин также повысил готовность дополнительных сил армии к развертыванию в связи с возможными непредвиденными обстоятельствами. Отмечается, что Минобороны США поддерживает возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу группировки «Хезболла» в ливанском Бейруте. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном.

Сами США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости». Россия же осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами