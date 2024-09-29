США повысили готовность войск на Ближнем востоке

Пентагон повысил готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана или его союзников на американских военных. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин также повысил готовность дополнительных сил армии к развертыванию в связи с возможными непредвиденными обстоятельствами. Отмечается, что Минобороны США поддерживает возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу группировки «Хезболла» в ливанском Бейруте. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном.

Сами США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости». Россия же осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.