Израиль взорвал в секторе Газа километровый туннель ХАМАС

Военные Израиля взорвали в жилом районе сектора Газа туннель, которым пользовались члены группировки ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

«Внутри туннеля обнаружены несколько помещений и оборудование, которые террористы ХАМАС использовали для длительного пребывания», — рассказали в ЦАХАЛ.

Там уточнили, что туннель протяженностью около километра располагался в центре сектора Газа вблизи гражданских объектов.

В начале сентября ЦАХАЛ разгромила в секторе Газа еще один километровый туннель, в котором была найдена инфраструктура радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа. Удар по центру контроля и управления ХАМАС, оборудованному внутри комплекса, который ранее использовался как учебное заведение, был нанесен военно-воздушными силами (ВВС) Израиля.

Ранее в секторе Газа появился новый израильский коридор.