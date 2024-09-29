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ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области

Экс-советник НАТО Бо: ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют западную технику в Курской области. С таким мнением выступил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего», — заявил он.

Подчеркивается, что техника была уничтожена «очень быстро», поскольку Киев получил от Запада устаревшее вооружение, которое не получается интегрировать его в современные структуры командования и управления Украины. По его мнению, западное оружие нельзя использовать в оперативной обстановке.

До этого постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что РФ поставила ВСУ на грань разгрома вопреки поставкам оружия с Запада.

При этом российский дипломат отметил, что сейчас Запад почти напрямую участвует в конфликте «с целью нанести России — жизнями украинцев — стратегическое поражение», поставляя для этого Киеву инструкторов, оружие и разведывательные данные.

Ранее в Швейцарии отреагировали на атаки ВСУ по Курской области.

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