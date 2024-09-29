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ВС РФ ударили по украинским военным, пока они сидели на остановке в Курской области

Военные ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара ВС РФ

Российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ, пока они сидели на остановке в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел около села Ольговка Курской области. На фото видна сгоревшая украинская боевая машина пехоты, на которой пытались эвакуировать солдат ВСУ.

Сегодня стало известно, что российский истребитель Су-34 поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области.

Днем 29 сентября министерство обороны РФ заявило, что суточные потери украинских формирований в Курской области превысили 400 военнослужащих. При этом за все время с момента вторжения в регион ВСУ лишились более 18,5 тыс. солдат.

Ранее в сеть попали кадры удара по курской Красной площади.

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