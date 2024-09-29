В бронемашине ВСУ нашли табличку об опасности езды по обочине

Сотрудники научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Минобороны России изучили трофейную бронемашину MRAP Cougar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Замначальника отдела института рассказал, что бронемашина хорошо защищена, но очень тяжела, что снижает проходимость. Он отметил, что машина не предназначена к использованию при распутице. Также в Cougar специалисты нашли табличку, в которой говорится, что на данном бронеавтомобиле опасно ездить по обочине дороги.

Накануне Минобороны России сообщило, что беспилотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в приграничье Курской области. Разведке группировки «Север» с помощью дронов удалось обнаружить бронемашину ВСУ, которую украинские военные пытались скрыть в лесополосе. После определения и подтверждения точных координат места нахождения машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области.