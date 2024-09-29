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СМИ: иранский шпион помог Израилю ликвидировать лидера Хезболлы

Израиль перед ликвидацией Насраллы получил данные о нем от иранского шпиона

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Hassan Ammar/AP

Израиль перед ликвидацией лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насруллы получил данные о его скором прибытии в пригород Бейрута от иранского шпиона. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на ливанские источники в силовых структурах.

«Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот», — сообщило издание.

Собеседник газеты назвал израильский авиаудар, при котором был ликвидирован Насралла, «крупнейшей атакой с 2006 года».

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, в том числе лидер организации Хасан Насралла и его дочь.

Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США, после чего пообещал еще больше усилить борьбу.

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.

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