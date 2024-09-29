ЦАХАЛ наносит новые удары по объектам «Хезболлы»

Израильские ВВС наносят новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что точные удары были нанесены по району Дахия в Бейруте.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. «Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что замглавы Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан не выжил при ударе Израиля по Бейруту.

Ранее в США указали на подготовку Израилем возможного наземного вторжения в Ливан.