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ЦАХАЛ наносит новые удары по объектам «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил, что наносит новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Israeli Army/Reuters

Израильские ВВС наносят новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что точные удары были нанесены по району Дахия в Бейруте.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. «Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что замглавы Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан не выжил при ударе Израиля по Бейруту.

Ранее в США указали на подготовку Израилем возможного наземного вторжения в Ливан.

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Операция Израиля в Ливане
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