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Российский истребитель ударил по опорному пункту ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ на территории Курской области

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Михаил Ходарёнок/«Газета.Ru»

Российский истребитель Су-34 поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, в результате бойцы Вооруженных сил РФ успешно ликвидировали заданную цель. Более того, им удалось уничтожить находившийся здесь личный состав ВСУ.

Днем 29 сентября министерство обороны РФ заявило, что суточные потери украинских формирований в Курской области превысили 400 военнослужащих. При этом за все время с момента вторжения в регион ВСУ лишились более 18,5 тыс. солдат.

28 сентября в пресс-службе российского военного ведомства рассказали об уничтожении украинской бронемашины в лесополосе на территории одного из приграничных районов Курской области. В министерстве уточнили, что боевую задачу выполнили солдаты группировки «Север». В ходе операции они применили беспилотный ударный комплекс «Иноходец».

Ранее волонтер рассказал, как живут люди в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

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