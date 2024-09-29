Украинские формирования за сутки потеряли более 400 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе боевых действий на территории региона российским солдатам удалось ликвидировать один танк и восемь боевых бронированных машин. Вместе с ними Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одной пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, девяти автомобилей и одного артиллерийского орудия.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих», — говорится в заявлении.

При этом за все время с момента вторжения в Курскую область украинские подразделения лишились более 18,5 тыс. военнослужащих. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 133 танка, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий и 32 пусковые установки РСЗО. В том числе это касается восьми комплексов HIMARS, произведенных на территории США.

Только этим список уничтоженной техники ВСУ не ограничивается.

28 сентября Telegram-канал «Будни радистки» сообщил, что в Курской области ликвидировали украинского военного с длинным клинком. По информации журналистов, российские солдаты нанесли ракетный удар по зданию, в котором укрылся солдат ВСУ с необычным оружием.

Ранее бойцы ВС РФ отразили пять попыток украинских формирований прорваться через границу в Курской области.