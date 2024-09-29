Подтверждена смерть замкомандующего КСИР при ударе по Бейруту

Глава МИД Ирана Абббас Аракчи подтвердил смерть замглавы Корпуса стражей иранской революции (КСИР) при ударе Израиля по Бейруту. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Аракчи, это «ужасное преступление» Израиля не останется безнаказанным.

До этого агентство Mehr писало, что генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Нетаньяху назвал устранение главы «Хезболлы» Насраллы необходимым для достижения целей Израиля.