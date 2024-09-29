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Американский полковник рассказал о проблемах ВСУ в Угледаре

Полковник ВС США Уилкерсон: окружение Угледара свидетельствует о проблемах в ВСУ

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РИА Новости

Окружение украинских войск в городе Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) свидетельствует о серьезных проблемах в армии страны. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам эксперта, Киев направил в населенный пункт бригаду численностью 2000 бойцов. Но даже она попала в окружение Вооруженных сил РФ.

«Это означает, что РФ захватывает линии фронта», — подчеркнул он.

Американский полковник выразил уверенность, что теперь Москва может просто ждать, когда Киев сам попросит о прекращении боевых действий. Как сказал Уилкерсон, в конце концов у украинских властей не останется иного выбора, так как РФ имеет существенное преимущество в вооружениях и способна ответить на любой удар по ее территории в два раза сильнее.

Также эксперт обратил внимание, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) «уже никого не осталось». Армия страны оказалась почти полностью уничтожена, резюмировал он.

29 сентября руководство ВСУ отправило в отставку командира 72-й бригады украинских войск, которая отвечала за удержание Угледара, Ивана Винника. Комментируя ситуацию, офицер заявил, что служил в составе данного подразделения с лета 2022 года до «сегодняшнего дня», и это «было честью» для него.

Ранее украинских солдат призвали отступить из Угледара.

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