Глава Херсонской области заявил, что ВСУ хотят применить бактериологическое оружие

Согласно показаниям украинских военнопленных, Киев намеревается заразить водоемы Херсонской области при помощи бактериологического и химического оружия. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоемов — это уже бактериологическое оружие», — сказал Сальдо.

В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны, чтобы у населения имелось представление об оказании первой помощи, а также о том, как противодействовать ядам.

В августе Сальдо сообщал, что ближайшие к Херсону очистные сооружения вышли из строя, а тела солдат ВСУ, скопившиеся у правого берега Днепра, занесли в воду бактериальную инфекцию, которая попадает в водопровод через грунтовые воды. Он также отмечал, что в воде у левого берега Днепра, который контролирует Россия, инфекцию пока не обнаружили.

Ранее Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в регионе.