Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Херсонской области заявил, что ВСУ хотят применить бактериологическое оружие

Сальдо: ВСУ готовятся отравить водоемы Херсонщины бактериологическим оружием

close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Согласно показаниям украинских военнопленных, Киев намеревается заразить водоемы Херсонской области при помощи бактериологического и химического оружия. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоемов — это уже бактериологическое оружие», — сказал Сальдо.

В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны, чтобы у населения имелось представление об оказании первой помощи, а также о том, как противодействовать ядам.

В августе Сальдо сообщал, что ближайшие к Херсону очистные сооружения вышли из строя, а тела солдат ВСУ, скопившиеся у правого берега Днепра, занесли в воду бактериальную инфекцию, которая попадает в водопровод через грунтовые воды. Он также отмечал, что в воде у левого берега Днепра, который контролирует Россия, инфекцию пока не обнаружили.

Ранее Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов в регионе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами