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Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон для поддержки штурмовиков

Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовиков

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Уралдронзавод

Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор завода Владимир Ткачук.

Беспилотник сможет вести огонь из огнемета и гранатомета, минировать территории, а также перевозить грузы и выполнять разведывательные операции.

«Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». <..> Грузоподъемность — 20 кг, дальность полета составляет 25 км», — сообщил Ткачук.

До этого в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-яги». «Ночная ведьма» представляет собой гексакоптер, то есть беспилотный летательный аппарат с шестью двигателями и винтами.

Для связи в российском аппарате используется отечественная широкополосная связь на нестандартной частоте (украинский дрон «Баба-яга» использует каналы американского оператора Starlink). В конструкции аппарата пока есть импортные комплектующие, но в ближайшее время планируется локализация их производства.

Ранее российский боец назвал слабое место у дронов «Баба-яга».

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