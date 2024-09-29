Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон для поддержки штурмовиков

Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор завода Владимир Ткачук.

Беспилотник сможет вести огонь из огнемета и гранатомета, минировать территории, а также перевозить грузы и выполнять разведывательные операции.

«Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». <..> Грузоподъемность — 20 кг, дальность полета составляет 25 км», — сообщил Ткачук.

До этого в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-яги». «Ночная ведьма» представляет собой гексакоптер, то есть беспилотный летательный аппарат с шестью двигателями и винтами.

Для связи в российском аппарате используется отечественная широкополосная связь на нестандартной частоте (украинский дрон «Баба-яга» использует каналы американского оператора Starlink). В конструкции аппарата пока есть импортные комплектующие, но в ближайшее время планируется локализация их производства.

Ранее российский боец назвал слабое место у дронов «Баба-яга».