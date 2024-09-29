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Британский аналитик оценил способность ВС РФ взять Красноармейск

Британский аналитик Меркурис: бои за Красноармейск завершатся очень быстро

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска способны очень быстро взять под свой контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), считает британский аналитик Александр Меркурис. Он сделал соответствующее заявление в своем блоге на YouTube.

«Как только начнется битва за Красноармейск, он очень скоро перейдет под контроль РФ», — сказал эксперт.

По его мнению, затяжных боев за этот город ожидать не стоит. Меркурис пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не в состоянии вести подобные сражения, как это было в населенных пунктах Артемовске и Авдеевке. Первый перешел под контроль российских бойцов в мае 2023 года, а второй — в феврале 2024 года.

27 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие страны уверенно теснят украинские войска в районе Красноармейска. В частности, солдаты 114-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться на данном участке фронта и занимать более выгодные рубежи. Тем самым они приближают победу страны в специальной военной операции (СВО), подчеркнул глава профильного ведомства.

Ранее на Украине рассказали, чем для страны обернется потеря Красноармейска.

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