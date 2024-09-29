Украинская разведка заявила об убийстве российского полковника в Подмосковье

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. По данным ведомства, он якобы погиб в Подмосковье.

RTVI в Telegram-канале сообщил, что 51-летнего полковника нашли мертвым в Коломне.

Офицер являлся руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации министерства обороны России.

Украинская разведка заявила, что Коломейцев готовил специалистов по использованию беспилотников. Российская сторона пока не прокомментировала информацию о кончине полковника.

Накануне в Донецкой народной республике погиб российский доброволец, ранее служивший в израильской армии. Его звали Антон Выдра, позывной «Моссад». Службу в армии Израиля он проходил несколько лет назад, поскольку там жили его родственники. В 2021 году он вернулся в Россию.

До этого на СВО день до отпуска не дожил 18-летний контрактник из Перми Надеин. До участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни своего университета — был волонтером и пел в хоре.

Ранее в зоне СВО погиб российский певец.