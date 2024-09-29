Бойцы Армии обороны Израиля ранили двух палестинцев в ходе рейдов

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранили двух палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом передает палестинское агентство WAFA.

Женщина получила ранение ноги в ходе военного рейда в лагере беженцев Аль-Арруб к северу от Хеврона. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным издания, военные ЦАХАЛ использовали боевые патроны, стальные пули с резиновым покрытием и светошумовые гранаты.

Кроме того, к северу от Тулькарма, возле израильской разделительной стены, огнестрельное ранение ноги получил 35-летний мужчина. Медики оказывают ему помощь.

В конце августа израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

До этого газета The New York Times писала, что израильские власти предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины — Западного берега реки Иордан. По информации издания, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.