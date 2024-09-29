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В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Бочаров: БПЛА перехватили и уничтожили ночью в Волгоградской области

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 сентября перехватили и нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над территорией Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Как отметил глава области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Он также заявил, что возгорания сухой травы, возникшие из-за падения обломков беспилотников, оперативно потушены пожарными.

Этой ночью несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Воронежской областью. Один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Еще один пожар возник в левобережной части города. Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами, предварительно повреждена крыша одного дома. Пострадавших нет.

Также силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Азовском районе Ростовской области.

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