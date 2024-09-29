Раскрыто число украинских беспилотников, сбитых над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 сентября уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал глава региона.

Голубев добавил, что пять беспилотников были сбиты в юго-западной части региона, тогда как остальные 13 — в Миллеровском районе. По оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

До этого Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Вечером 28 сентября на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире.