В США предупреждали Израиль, чем обернется ликвидация Насраллы для Ближнего Востока

США предупреждали Израиль, что ликвидация генерального секретаря ливанского движения «Хезболлы» Хасана Насраллы может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.

«Президент (США Джо — «Газета.Ru») Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что ликвидация Насраллы спровоцирует региональную войну», — говорится в публикации.

WP добавила, что еще до атак палестинского движения ХАМАС, которые произошли 7 октября прошлого года, Израиль планировал нанести превентивный удар по «Хезболле» и ликвидировать его главу Насраллу, поскольку опасался удара со стороны движения. По данным газеты, США просил отказаться от атаки на генсека «Хезболлы».

Ликвидация Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Иран обвинил в организации удара США, после чего пообещал еще больше усилить борьбу, тогда как Россия осудила Израиль и предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как в мире реагируют на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали о еще одном «проявлении варварства» Израиля.