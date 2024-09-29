В Курской области объявляли ракетную опасность на две минуты

В Курской области объявлялась ракетная опасность, ее продолжительность составила две минуты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

О том, что на территории субъекта действует ракетная опасность, Смирнов проинформировал в 5:04 мск.

Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами, а тем, кто находился в этот момент на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

Вскоре, в 5:06 мск, Смирнов заявил об отмене ракетной опасности.

До этого ракетная опасность в Курской области объявлялась несколько раз 26 сентября.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Смирнов сообщил о сбитой на подлете к Курской области бомбе.