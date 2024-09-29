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На Херсонском направлении фронта возвели «подземный город»

«Подземный город» для военнослужащих РФ возвели на херсонском направлении

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РИА «Новости»

Специалисты материально-технического обеспечения российской группировки войск «Днепр» создали уникальный «подземный город» для проживания и отдыха военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

«В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — сообщил источник.

В оборонном ведомстве отметили, что жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, а также внешней и внутренней связью.

Кроме того, там есть электричество, а также системы центрального оповещения, и проведена проточная вода. Среди прочей инфраструктуры предусмотрен класс подготовки и проведения лекций по войсковым дисциплинам.

Собеседник агентства добавил, что общая протяженность переходов и траншей «подземного города» — свыше четырех километров. Глубина заложения коммуникаций — более четырех метров.

В Минобороны подчеркнули, что при создании «города» специалисты постарались создать такие условия, чтобы военнослужащие могли ненадолго отвлечься от военных будней.

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