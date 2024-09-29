В США могут принять решение об отправке новых сил на Ближний Восток

США рассматривают сценарий увеличения своих войск на Ближнем Востоке после устранения Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже связался с президентом США Джо Байденом по этой теме. Пока итоговое решение не принято, отмечает телекомпания.

До этого сообщалось, что США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Позже Нетаньяху назвал устранение лидера «Хезболлы» необходимым для безопасного возвращения жителей севера в свои дома, изменения баланса сил в регионе и освобождения заложников из сектора Газа.

Ранее в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».