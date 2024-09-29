В деле Тимура Иванова появились Cadillac и раритетный автомобиль

В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появились новые автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно имеющимся данным, Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Также в материалах дела указан автомобиль 1967 года выпуска.

28 августа суд наложил арест на Porsche Cayenne, принадлежащий соучредителю компании «ОлимСитиСтрой» Александру Фомину, который является фигурантом дела о взятках Тимура Иванова.

До этого суд арестовал два роскошных автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие Тимуру Иванову. Мотоцикл был переоформлен на его отца в 2022 году.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы ведомства, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле Иванова может появиться обвинение в создании ОПС.