В США указали на подготовку Израилем возможного наземного вторжения в Ливан

Армия обороны Израиля перебрасывает свои подразделения к северной границе, что расценивается Вашингтоном как подготовка к возможному наземному вторжению в Ливан. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

«Оценка США основывалась на мобилизации израильских войск и зачистке местности в рамках подготовки к началу наземного вторжения», — отмечает телеканал.

По данным американских чиновников, Израиль, скорее всего, еще не решил, будет ли он проводить наземное вторжение.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера».

По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

«Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Подробности о происходящем на Ближнем Востоке собрала «Газета.Ru».

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.