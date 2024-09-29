Над территорией Воронежской области сбили несколько беспилотников

Над Воронежской областью уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев добавил, что режим опасности БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на 29 сентября сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем населенным пунктам возглавляемого им региона. В селе Петровка в результате артиллерийского обстрела женщина получила минно-взрывную травму. В селе Муром Шебекинского городского округа из-за атаки беспилотников повреждены заборы на территории двух домовладений и пострадал гараж. Кроме того, под удар попал город Шебекино, где в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля торговых павильонов на рынке.

Ранее в США обвинили Байдена в том, что он отказывается от своих обещаний по Украине.