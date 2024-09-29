Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога прозвучала в трех областях Украины

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

close
Gleb Garanich/Reuters

Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Согласно данным ресурса, тревога в Винницкой области звучит с 02:02 по московскому времени, тогда как в Кировоградской — с 02.14.

Вместе с тем тревога на территории Николаевской, Одесской и Сумской области отменена. Кроме того, сообщалось, что предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Накануне глава администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщал о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры. В свою очередь украинский телеканал «Общественное» заявлял о взрывах, которые произошли подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на момент 7:39 по московскому времени звучала в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как сообщают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном объекте после удара ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами