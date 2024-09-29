Воздушная тревога прозвучала в трех областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Согласно данным ресурса, тревога в Винницкой области звучит с 02:02 по московскому времени, тогда как в Кировоградской — с 02.14.

Вместе с тем тревога на территории Николаевской, Одесской и Сумской области отменена. Кроме того, сообщалось, что предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Накануне глава администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщал о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры. В свою очередь украинский телеканал «Общественное» заявлял о взрывах, которые произошли подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на момент 7:39 по московскому времени звучала в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как сообщают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном объекте после удара ВС РФ.